Código Florestal: 1 ano e pouco avanço

Um ano após a publicação do novo Código Florestal, menos de 5% dos proprietários do País fizeram o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Previsto pela lei como ferramenta para legalizar agricultores que cometeram desmatamentos ilegais, foi desenvolvido até o momento somente pelas iniciativas dos Estados, que se adiantaram à publicação de uma regra federal.

A legislação estabelece que é de fato dos Estados a responsabilidade de cadastrar as cerca de 5,2 milhões de propriedades de terra do País - no prazo de um ano, prorrogável por mais um -, a partir do momento em que o governo publicar um decreto com as regras do Sistema Nacional de CAR (Sicar). Isso, no entanto, não ocorreu até o momento, o que foi alvo de críticas de ambientalistas ao longo desta semana, por causa do aniversário da lei, que ocorre hoje.

Outra reclamação é que até hoje não foram publicadas as regras gerais do chamado Programa de Regularização Ambiental (PRA), que é o que, na prática, vai orientar a recuperação de áreas desmatadas ilegalmente e permitir que as propriedades se regularizem. Nesse caso, havia o prazo de um ano, também prorrogável por mais um, para que o governo federal divulgasse as diretrizes e os Estados publicassem programas. Poucos chegaram a fazer isso. A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, disse que isso só deve ocorrer nos próximos dias (leia mais abaixo).

"Nesse período, acho que não avançamos tanto quanto poderíamos. Alguns Estados estão avançando, mas outros não têm gente para começar a fazer o CAR. Onde a coisa está adiantada, é porque o Estado criou um sistema próprio, independentemente do Sicar", diz Mario Mantovani, diretor da SOS Mata Atlântica. ONGs ambientalistas lançaram no início da semana observatório para acompanhar a implementação da lei.

“Na teoria, a principal vantagem do CAR é permitir que se monitore, em tempo real, o desmatamento nas propriedades (visto que elas estarão georreferenciadas em uma base cartográfica, cuja evolução de uso poderá ser cruzada com imagens de satélites). Mas se isso não funcionar, se a regularização demorar, áreas desmatadas mais recentemente podem acabar sendo consolidadas e com o tempo o setor agrícola pode querer rever a lei de novo”, afirma André Lima, assessor jurídico do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.

Ele se refere à mudança que aconteceu no código em relação às áreas desmatadas até 2008, consideradas consolidadas pelo uso agrícola. É para elas que a obrigação de restauração de mata ficou menor do que a lei definia como área de preservação permanente e Reserva Legal. " De julho de 2008 para cá desmatou-se mais de 2 milhões de hectares na Amazônia. Se a lei demorar muito para ser implementada, daqui a pouco podem querer atualizar o conceito de área consolidada. Se não implantar, virou realidade."

Para Rodrigo Justos de Brito, da Conferência Nacional da Agricultura (CNA), também afirmou acreditar que vai demorar para ter início a regularização das terras. "Acho que vai ser muito difícil fazer o CAR em dois anos. Dos 5,2 milhões de propriedades, uns 3,7 Mha são pequenas, que não têm condições de fazer sozinhas. Os Estados vão ter de ajudar, mas ainda não vejo estrutura para isso em muitos deles", diz. Ele afirma que as entidades do setor estão se reunindo para ajudar, mas aponta outro gargalo. "Depois de os proprietários fornecerem as informações sobre suas terras, o Estado tem de checar para ver se está tudo certo. É isso que vai definir o que precisa ser regularizado. Mas tirando os Estados da Amazônia, que já estão mais acostumados com esse monitoramento, em outros não há essa expertise nem técnicos suficientes. Pode ocorrer um colapso desses sistemas.