Climatempo: frente fria pode fazer nevar hoje em SC Uma frente fria que está avançando sobre o centro-sul do País pode fazer nevar hoje em cidades localizadas na serra catarinense, segundo previsão da Climatempo. A região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão com muitas nuvens e temperaturas muito baixas, possibilitando a chance de neve no decorrer do dia em localidades como Urubici, no alto da serra catarinense, onde a temperatura, às 10 horas, era de 3,9ºC.