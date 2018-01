Circuito Tela Verde tem inscrições abertas até dia 30

A segunda edição do Circuito Tela Verde de Meio Ambiente e Participação Social está com inscrições abertas até 30 de março. Qualquer um pode participar, enviando vídeos sobre temas ambientais, desde que estejam em boa resolução. O festival é promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Podem concorrer vídeos produzidos com filmadoras, câmeras de celular e digitais. Os interessados devem encaminhar as produções pelo blog do Circuito Tela Verde (http://circuitotelaverde.blogspot.com) ou pelos Correios (Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Departamento de Educação Ambiental, CEP: 70068-900 - Brasília/DF).

Uma comissão vai selecionar o material que será veiculado no Circuito Tela Verde, de junho a agosto, em diversos estados do país. Na primeira edição, mais de 25 mil pessoas participaram do Circuito Tela Verde de Cinema. Os filmes foram exibidos em diversos lugares do Brasil, em centros de cultura e até na rua, com telões improvisados.

Neste ano, o MMA também vai buscar parcerias com escolas, organizações não governamentais e empresas para conseguir equipamentos e levar o festival até a zona rural.