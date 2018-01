Cinzas reduzem número de voos na Europa em 500, diz agência

Aeroportos no norte e no centro de Portugal têm sido atingidos, assim como aeroportos no noroeste da Espanha, afirmou a agência em comunicado.

"Aeroportos na região de Milão estão indisponíveis por causa dos fechamentos do espaço aéreo e os aeroportos de Pisa e Florença também estão fechados. Durante o dia, é esperado que a área afetada pelas cinzas seja reduzida e a maior parte dos aeroportos que está fechada atualmente deverá voltar a operar mais tarde", disse a agência.