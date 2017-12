Cinegrafistas registram aurora boreal rara na Escócia

Cinegrafistas e fotógrafos registraram imagens raras do fenômeno da aurora boreal na Grã-Bretanha. As belas cores no céu são provocadas por uma explosão no Sol, que envia partículas de radiação à Terra.

A aurora boreal, geralmente, é vista no extremo norte de países como Noruega e Suécia, mas, neste ano, pode ser observada mais ao sul, na Grã-Bretanha.

