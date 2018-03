Cinco baleias morrem encalhadas na Itália

Pelo menos cinco baleias morreram neste sábado depois de terem passado os dois últimos dias encalhadas em uma praia do sul da Itália, no que especialistas dizem ser um acontecimento extremamente raro no Mar Mediterrâneo.

No total, nove animais da espécie cachalote - medindo até 10 metros de comprimento - ficaram presas nas areias de Foce Varano, na região de Puglia.

Duas conseguiram voltar para o mar mais profundo, mas outras duas seguem encalhadas.

Biólogos acreditam que elas ainda estejam vivas, mas por causa de seu estado de desgaste, terão de ser sacrificadas.

Segundo os especialistas, é comum que baleias encalhem em praias oceânicas.