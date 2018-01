Cientistas vão depor sobre vazamento de e-mails sobre o clima

Associated Press,

O grupo de cientistas ingleses que protagonizou o polêmico vazamento de e-mails com informações sobre as mudanças climáticas será interrogado pelo Parlamento do Reino Unido.

Phil Jones, um dos coordenadores do Centro de Pesquisa Climática do Reino Unido, aceitou nesta segunda-feira, 1, ser sabatinado pelo comitê de Ciência e Tecnologia do Parlamento britânico.

O nome de Jones era um dos mais citados nas mensagens eletrônicas que foram roubadas da unidade de pesquisa climática da Universidade de East Anglia no ano passado. Os e-mails revelariam uma posição contrária de Jones e seus colegas sobre a teoria de que as ações do homem estariam provocando o aquecimento global.

Críticos afirmam que as mensagens eletrônicas são evidências de uma conspiração para superestimar as medidas que estão sendo discutidas para brecar as mudanças climáticas.

Outros pesquisadores de renome e o cientista chefe da Secretaria do Clima do Reino Unido também testemunharão diante do Parlamento inglês.