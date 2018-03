Cientistas manifestam apoio a evidências sobre aquecimento

Mais de 1.700 cientistas britânicos assinaram nesta quinta-feira, 10, uma declaração de apoio às evidências científicas segundo as quais o aquecimento global é agravado pela ação humana. A manifestação de apoio vem à tona depois de um escândalo causado pelo vazamento de mensagens de correio eletrônico entre cientistas ter animado céticos contrários a essa corrente.

E-mails roubados do departamento de pesquisas sobre o clima de uma universidade inglesa aparentemente mostram cientistas discutindo meios de ocultar informações do público e suprimir trabalhos científicos alheios.

Ativistas contrários à noção de que a atividade humana agrava o aquecimento global apresentaram as trocas de mensagens como supostas evidências de que os cientistas estariam conspirando para esconder os fatos.

Segundo cientistas, os e-mails roubados - eles foram posteriormente publicados na internet - não continham nada que minasse as evidências referentes às mudanças climáticas.

Mais de 1.700 cientistas assinaram a declaração divulgada nesta quinta-feira, na qual afirmam ter confiança nas evidências segundo as quais há base científica sólida para concluir que a causa primária do aquecimento global seja a atividade humana. As informações são da Associated Press.