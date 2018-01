Cientistas fazem imagem de raro mamífero venenoso

Quase desconhecido e ameaçado de extinção, o raro mamífero Solenodon paradoxus, que vive no Caribe, foi filmado por uma equipe de cientistas do Zoológico de Londres. O solenodon injeta veneno em suas vítimas ao mordê-las, e está ameaçado pela caça, desflorestamento e pela presença de espécies exóticas em seu hábitat, a Ilha de Hispaniola, dividida entre Haiti e República Dominicana. As imagens foram feitas em meados de 2008, durante uma expedição à República Dominicana. "Trata-se de uma criatura impressionante", disse o pesquisador Sam Tuvey, do zoológico, em nota. "É um dos mamíferos evolucionariamente mais diferentes do mundo. Com a outra espécie de solenodon, o Solenodon cubanus, encontrado em Cuba, trata-se do único mamífero vivo que injeta veneno na presa por meio de dentes especializados". Essa característica, explica ele, só aparece em outros mamíferos no registro fóssil. Pesquisadores conseguiram medir o espécime filmado, e retirar amostras de DNA, antes de devolvê-lo à natureza. Recentemente, cientistas descobriram uma população de solenodons vivendo no Haiti onde, acreditava-se, a espécie já estava extinta.