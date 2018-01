Cientistas encontram o inseto mais comprido do mundo

Um inseto de madeira da ilha de Bornéu medindo mais de 30 centímetros de comprimento foi identificado por pesquisadores como o inseto mais comprido do mundo, disseram cientistas britânicos na quinta-feira, 16. A espécie foi encontrada por um morador local e entregue a um naturalista malaio amador, Datuk Chan Chew Lun, em 1989, de acordo com Philip Bragg, que formalmente identificou o inseto na edição deste mês do jornal Zootaxa. O inseto foi chamado Phobaeticus chani, ou "em homenagem a Chan". Paul Brock, associado do Natural History Museum em Londres, disse que não há dúvidas de que esse seja o inseto mais longo conhecido até hoje. Parecido com um pedaço de bambu da grossura de um lápis, o inseto verde mede cerca de 55 centímetros, se suas pernas estiverem esticadas. O comprimento de seu corpo é de 35 centímetros, batendo o recorde do Phobaeticus kirbyi, também de Bornéu.