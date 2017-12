Cientistas encontram espécie rara de pantera na ilha de Bornéu

Câmeras de vídeo registraram pela primeira vez a presença de uma rara espécie de felino, a pantera das brumas de Bornéu (Neofelis diardi), em um parque nacional da parte indonésia da ilha (norte do país), informou nesta quinta-feira, 21, a imprensa local. As imagens de dois machos adultos serviram aos cientistas para determinar a presença de uma nova população, até agora desconhecida, destas panteras em uma área do parque nacional de Sebangau, antes ameaçada pelo desmatamento ilegal. Os pesquisadores da unidade de investigação para a conservação da natureza da Universidade de Oxford, que realizaram o estudo, afirmaram que as imagens fornecem um pouco mais de informação sobre o comportamento e costumes da pantera. Os especialistas esperam poder aumentar a pouca informação que têm sobre esta espécie no futuro, e por enquanto consideram que sua presença é um bom indicador da riqueza na região, já que estes felinos precisam de outros animais para sobreviver. "A pantera-nebulosa de Bornéu é o maior predador da ilha, e se o maior predador sobrevive em uma antiga área de desmatamento, isso significa que o resto das espécies está se recuperando", disse a zoóloga britânica Susan Cheyne. Este felino, classificado de espécie própria em 2006 após análises de DNA da qual quase não se têm dados, é próprio das ilhas indonésias de Bornéu e Sumatra, e das ilhas Batu, na Malásia. Hoje em dia, a espécie figura como vulnerável na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Mundial para a Natureza (IUCN), e se calcula que a população dos felinos beire os 10 mil. A Indonésia é um dos países com maior biodiversidade terrestre e marinha do mundo, mas seu meio ambiente está gravemente ameaçado pelo desenvolvimento econômico e demográfico incontrolados.