Cientistas descobrem nova espécie de lêmure em Madagascar

Cientistas da Universidade Veterinária de Hannover, no norte da Alemanha, descobriram em Madagascar uma nova espécie de primata desconhecida até então pelo mundo acadêmico. Trata-se de um tipo de lêmure que foi batizado de Microcebus macarthurii (lêmure de MacArthur), em reconhecimento à fundação de mesmo nome que financiou grande parte das pesquisas. A nova espécie foi encontrada no leste do país, na região florestosa e montanhosa de Makira. Os cientistas da citada universidade, que trabalharam em cooperação com colegas e estudantes do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre os Primatas de Madagascar (GERP, em francês), acham que o habitat deste lêmure é muito pequeno, pois a área está limitada por grandes rios e uma cordilheira. O grupo de cientistas colheu pequenas amostras dos tecidos de alguns lêmures, que depois analisou no laboratório da universidade e comparou com as 15 espécies já conhecidas. Segundo a universidade, a nova espécie se diferencia das já conhecidas não só por suas características genéticas, mas também pelo tamanho.