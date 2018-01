Cientistas brasileiros são premiados internacionalmente

O pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Carlos Nobre e José Marengo foram vencedores de prêmios internacionais. Marengo recebeu o Internacional Journal of Climatology Prize 2009 pela relevância do conjunto dos trabalhos publicados nos últimos cinco anos. A publicação é editada pela Royal Meteorological Society, entidade criada no século 19.

Marengo é membro do conselho editorial do Internacional Journal of Climatology, considerada uma das mais importantes publicações do mundo na área. Publicou cerca de 10 artigos na revista, como autor principal e coautor, que enfocam, principalmente, estudos sobre o clima e o tempo na região tropical da América do Sul. O pesquisador receberá um certificado e um prêmio em dinheiro, que serão entregues no dia 19 de maio, em Londres, durante evento organizado pela sociedade.

Carlos Nobre, que é chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Inpe e também é coordenador executivo do Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, foi premiado com a Medalha Alexander von Humboldt, concedida pela European Geosciences Union (EGU).

A medalha, que foi entregue no dia 5 durante a Assembleia Geral da EGU realizada em Viena, na Áustria, foi concedida em reconhecimento aos trabalhos do pesquisador sobre as florestas da Amazônia e seu papel no sistema climático da Terra. O EGU publica vários periódicos importantes como Journal Earth System Dynamics e Journal Solid Earth.