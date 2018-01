Cientistas avaliam total de fotossíntese feito ao ano

Pesquisadores estimaram o montante total de fotossíntese que ocorre a cada ano, o que deve levar a uma melhor compreensão de como a mudança climática afeta o ciclo do carbono (CO2) na Terra.

As plantas retiram dióxido de carbono da atmosfera para a fotossíntese. Christian Beer, do Instituto Max Planck (Alemanha), e colegas afirmam que as plantas consomem cerca de 122 bilhões de toneladas de gases do efeito estufa da atmosfera por ano. Para se ter uma ideia, segundo os cientistas a quantidade total de carbono injetada na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis é de cerca de 7 bilhões de toneladas por ano.

O estudo foi publicado online pela revista Science. Os pesquisadores destacaram o papel das florestas tropicais, responsáveis por 34% do total de absorção de CO2 da atmosfera. As savanas representam 26%, embora ocupem uma superfície cerca de duas vezes maior que a das florestas tropicais. Os cientistas afirmam que a chuva tem papel importante no processo de fotossíntese, mas dizem que muitos modelos do clima tradicionais superestimam a influência das precipitações porque falta informação sobre as taxas de fotossíntese global. Os novos dados, portanto, devem contribuir para melhorar os modelos do clima e do ciclo do carbono no futuro.