Chuvas no sul da Ásia matam 147 e obrigam retirada de milhares Pesadas chuvas da época das monções provocaram enchentes no sul da Ásia que mataram 147 pessoas na semana passada, enquanto as águas atingiam vilarejos e provocavam deslizamentos de terra, afirmaram autoridades na segunda-feira. A maior parte das mortes decorreu do desabamento de casas provocado pelas chuvas incessantes na Índia e em Bangladesh. Milhares mais foram retirados da região depois de suas moradias terem alagado. No Estado de Uttar Pradesh (norte da Índia), centenas de construções antigas ruíram, matando 73 pessoas nos últimos dois dias, afirmaram autoridades. "As vítimas eram todas pessoas muito pobres, vivendo em habitações velhas e mal conservadas", disse Balwinder Kumar, autoridade do governo. "Até agora recebemos informações sobre o colapso total ou parcial de cerca de 890 casas." Prevê-se que nas próximas 48 horas continue a chover na região. E as autoridades temem o agravamento da crise atual. Mais de 60 pessoas foram mortas em uma enxurrada ocorrida no Estado de Andhra Pradesh (sul da Índia). Dezenas de milhares de moradores da área foram levadas a acampamentos improvisados. Na vizinha Bangladesh, ao menos 14 pessoas morreram, outras 12 ficaram feridas e mais dez estariam presas debaixo dos destroços de casas que ruíram nas enchentes ocorridas na cidade portuária de Chittagong e na cidade costeira de Cox's Bazar, na segunda-feira, disseram autoridades. Todos os anos as chuvas das monções deixam um rastro de morte e destruição no sul da Ásia, mas grande parte da economia nessa região predominantemente agrícola depende dessas precipitações. No Nepal, um país que fica no Himalaia, milhares de moradores de vilarejos foram retirados de suas casas na segunda-feira, quando um rio do sudeste do território nepalês transbordou e inundou uma grande área de plantio, disse a polícia. Outras 4.000 pessoas de três vilarejos foram levadas para locais mais seguros no distrito nepalês de Sunsari, depois de o rio Koshi ter saído de suas margens, afirmou Yadav Khanal, membro das forças policiais. "A situação está piorando e ficando mais perigosa", afirmou Khanal. "Ninguém morreu até agora, mas as águas das chuvas cobriram partes de uma estrada." Sunsari fica perto das planícies do sul do Nepal, cerca de 200 quilômetros a sudeste de Katmandu. (Reportagem adicional de Gopal Sharma em Kathmandu, Serajul Islam Quadir e Nazimuddin Shyamol em Chittagong)