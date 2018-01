China sofre com erosão de 37% de seu território

O grande desenvolvimento da China causou um dos piores problemas ambientais do planeta, uma erosão que cobre 37% do território do país asiático, segundo um informe oficial publicado nesta sexta-feira, 30. Os devastadores efeitos do desenvolvimento econômico e social da maior potência emergente do mundo têm sido substimados, diz o infome, divulgado pelo jornal South China Morning Post. A quantidade de terra afetada anualmente é de 4,5 milhões de toneladas, e um total de 3,57 milhões de quilômetros quadrados afetados pela erosão, o que equivale a 37% do território chinês. Segundo dados divulgados pelo Ministério de Recursos Hídricos, o problema afeta a todas as bacias hidrográficas do país e a 646 distritos, mas a situação mais dramática se registra nas bacias dos rios Yangtsé, o mais largo da Ásia, e do Amarelo. Em alguns casos, a catástrofe ecológica é irreversível, em um país em que as plantações de cereal constituem um problema de segurança alimentar, já que menos de 13% da superfície da China é cultivável e com ela se deve alimentar a maior população do globo: 1,3 bilhão de habitantes. O Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) estima que o dano causado pela erosão equivale a uma perda de 400 milhões de ienes (US$ 60 milhões), enquanto o governo chinês contabilizou a perda em 1,630 milhão anualmente até 2004. Enquanto o desenvolvimento continua avançando, somente 200 distritos afetados iniciaram programas para combater os efeitos da erosão devido à falta de fundos. A origem do problema está em uma rápida e irracional urbanização da terra nas áreas rurais do país, nos projetos de mineração e nas técnicas de cultivo, segundo o vice-ministro de Recursos Hídricos, E Jingping, citado pela agência de notícias Xinhua.