China refuta monitoramento externo de metas de redução de CO2

O vice-ministro de Relações Exteriores da China, He Yafei, reiterou que as metas de redução de carbono do país não devem ser submetidas à monitoração internacional, mesmo diante da pressão crescente por mais transparência.

Ele pediu aos países desenvolvidos que confiem no sistema interno de monitoração da China e na honestidade do compromisso do país de combater as mudanças climáticas.

Segundo He, a China estará disposta a oferecer explicações e conduzir diálogos internacionais a respeito das ações de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa e acrescentou que o país aprecia qualquer esforço das nações desenvolvidas no sentido de financiar projetos de combate ao aquecimento global em países mais pobres.

A declaração foi uma resposta à proposta dos EUA de criar um fundo que disponibilizaria US$ 100 bilhões por ano para projetos desse tipo ao longo da próxima década. As informações são da Dow Jones.