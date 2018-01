China oculta derrame de petróleo no mar

A petrolífera estatal chinesa Cnooc e sua sócia ConocoPhillips vêm sendo duramente criticadas por esconder, durante semanas, dois vazamentos de petróleo ocorridos no mês passado na baía do Mar Amarelo, costa leste do país. Segundo o jornal South China Morning Post, não há detalhes sobre a quantidade de petróleo derramada, mas os vazamentos causaram uma maré negra de 3 quilômetros de extensão e 30 metros de largura. Foram os funcionários das empresas que denunciaram o vazamento, por meio de redes sociais. / ANDREA VIALLI e AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS