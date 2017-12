China irá a Copenhague e levará meta de redução de emissões

O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, vai liderar a delegação chinesa que participará da Cúpula da Mudança Climática de Copenhague, de 7 a 18 de dezembro, anunciou nesta quinta-feira, 26, o porta-voz de turno do Ministério de Assuntos Exteriores, Qin Gang, em entrevista coletiva.

A presença de Wen "demonstra a grande importância que o governo chinês dá à mudança climática e sua vontade política de trabalhar com a comunidade internacional neste assunto", afirmou o porta-voz.

O Governo chinês anunciou que se comprometerá a reduzir entre 40% e 45% a intensidade energética (emissão de dióxido de carbono por unidade de PIB) em 2020 em relação aos níveis de 2005. O governo chinês pretende incrementar sua eficiência por meio da desaceleração das emissões de gás carbônico como parte de sua contribuição para o combate ao aquecimento global.

Em nota oficial, o governo chinês afirma que o plano é uma ação voluntária que leva em consideração as condições do país e o qualifica como uma grande contribuição para os esforços globais de combate ao aquecimento global.

O Conselho de Estado, principal órgão administrativo da China, informa ainda que os objetivos serão incorporados ao plano nacional de desenvolvimento econômico e social como metas de médio a longo prazo e que a medida terá força de lei. Para tanto, serão elaborados parâmetros para calcular, monitorar e avaliar as emissões.

As metas serão alcançadas por intermédio da elevação dos investimentos em eficiência energética, carvão limpo, fontes renováveis de energia, usinas nucleares e no processo de captura e estocagem de gás carbônico, prossegue o documento.

Segundo o texto, a China pretende fazer com que o consumo de combustíveis que não sejam de origem fóssil represente 15% da produção energética do país até 2020, conforme o presidente Hu Jintao já havia comentado em setembro.

No anúncio, o Conselho de Estado reitera que a China insiste em que os princípios fundamentais do Protocolo de Kyoto sejam mantidos em um futuro pacto para lidar com o aquecimento global.