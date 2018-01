China inicia produção de carros movidos à energia limpa

Agência Estado, com informações da Dow Jones

A empresa automobilística chinesa Beiqui Fóton Motor abriu uma unidade de design e produção de veículos de energia limpa em Pequim. De acordo com a companhia, a unidade custou US$ 730 milhões e irá produzir cerca de 5 mil ônibus e 400 mil motores que utilizarão energia limpa por ano. A unidade faz parte dos esforços da cidade em combater a poluição reduzindo as emissões de gases dos automóveis. O maior investidor na tecnologia de "carros verdes" na China é o americano Warren Buffet, que possui 10% das ações de outra empresa, a BYD Auto, que começou a produzir o primeiro carro elétrico híbrido chinês em dezembro.