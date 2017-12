China e Índia unem forças em relação ao aquecimento global

Dois dos maiores poluidores do mundo, China e Índia, firmaram nesta quarta-feira um acordo que prevê a atuação em conjunto nas negociações sobre o aquecimento global.

Os dois países anunciaram que terão uma única posição na reunião de dezembro, quando representantes de todo o mundo se vão se encontrar em Copenhague para discutir um acordo que vai suceder o Protocolo de Kyoto.

O Protocolo, que expira em 2012, estabelece metas de redução de emissões para os países que assinam o tratado.

O amplo acordo firmado entre China e Índia vai permitir que os dois países ampliem o compartilhamento de tecnologia e cooperem nos esforços para cortar as emissões de dióxido de carbono.

Problema 'dos países ricos'

De acordo com o repórter da BBC Matt MacGrath, especializado em meio ambiente, este novo acordo tem como base a posição que Índia e China já tinham em comum no que diz respeito ao aquecimento global.

Os dois países deixaram claro que querem ver a possível prorrogação do Protocolo de Kyoto como uma parte importante das negociações de Copenhague.

De acordo com o Protocolo, os países mais ricos do mundo são os únicos que devem ter obrigação de cortar as emissões de CO2.

China e a Índia concordam com isso, mas os Estados Unidos e outros países querem que um novo acordo estabeleça que os maiores países em desenvolvimento também tenham que obedecer a compromissos em relação aos poluentes.