"Alguns países, até agora, ainda não gostam do Protocolo de Kyoto", disse Huang Huikang, representante especial para as negociações de mudanças climáticas no Ministério de Relações Exteriores chinês.

"E eles até querem matar o Protocolo de Kyoto, terminar o Protocolo de Kyoto. Este é um movimento muito preocupante."

O protocolo obriga cerca de 40 nações desenvolvidas a cortar suas emissões de gases-estufa até 2012.