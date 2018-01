China diz estar comprometida com sucesso de acordo climático

A China afirmou nesta terça-feira, 9, estar comprometida em fazer da reunião de Copenhague contra o aquecimento global deste ano um sucesso, emitindo uma nota positiva ao final da visita de dois dias a Pequim do enviado do presidente Barack Obama para o clima.

Veja também:

Suécia vai propor imposto europeu sobre emissão de CO2

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ambientalistas propõem texto para suceder Protocolo de Kyoto

Entenda as negociações do novo acordo sobre mudança climática

Mapa da emissão de carbono

Expansão econômica vs. sustentabilidade

O ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, deu poucos detalhes e reafirmou a insistência da China nas "responsabilidades comuns mas diferenciadas" sob as quais os países desenvolvidos como os Estados Unidos arcariam com a maior parte da responsabilidade pela redução nas emissões de gases estufa.

No entanto, Qin relatou as conversas entre o enviado de Obama, Todd Stern, e as autoridades chinesas, incluindo o vice-primeiro-ministro, Li Keqiang, como construtivas, possivelmente indicando um momento positivo para um acordo entre as duas nações.

Os dois lados concordaram em "pressionar na reunião de Copenhagen por resultados positivos", disse Qin.

Até o momento, autoridades norte-americanas falharam em chegar a um consenso com a China para a redução das emissões de carbono. O país rejeitou as propostas dos Estados Unidos e da Austrália para a redução de seus níveis de emissão, negando também as demandas por diminuições em países em desenvolvimento, chamando-as de "pouco realistas".

Stern não fez nenhum comentário público durante a visita, embora o Secretário Assistente de Energia dos EUA, David Sandalow, tenha dito na segunda-feira, 8, que as conversas foram "frutíferas e produtivas", enquanto apontou que ainda há pontos a serem superados na agenda climática.

"A China pode e vai precisar fazer muito mais se o mundo vai ter qualquer esperança de conter o aquecimento global", afirmou.