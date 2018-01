China cria novo centro para filhotes de panda

Um novo centro para filhotes de ursos panda foi inaugurado na província de Sichuan, na China.

O centro está agora aberto para turistas, mas também funciona como um centro de pesquisa sobre o desenvolvimento dos ursinhos.

Há uma unidade de tratamento intensivo para pandas que nasceram prematuramente ou para os que foram concebidos por meio de fertilização in vitro, segundo informações da televisão estatal chinesa.

Quase um quarto do habitat natural dos pandas foi destruído pelo forte terremoto que atingiu a região no ano passado, segundo um estudo publicado em Julho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vastas áreas de Sichuan, onde a maioria dos pandas selvagens vive, foram devastadas pelo tremor de 12 de Maio de 2008, que deixou 70 mil pessoas mortas e 5 milhões de desabrigados.

Os deslizamentos de terra e alagamentos destruíram 23% do habitat natural dos pandas na região sul da montanha Min e as demais terras ricas em bambu ficaram fragmentadas, ameaçando a sobrevivência dos pandas, segundo os autores do estudo produzido pela Academia de Ciência da China, em Pequim. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.