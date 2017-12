Cheia do rio Mississippi rompe diques nos EUA; tempo melhora O rio Mississippi superou mais barreiras no sábado, mas o tempo mais seco alimentou esperanças de alívio enquanto as piores enchentes em 15 anos causavam prejuízos de bilhões de dólares, inflacionavam os preços globais dos alimentos e a temperatura política, em ano eleitoral nos EUA. As tempestades nesta semana, que somaram-se a um mês de dilúvios, cessaram, e um tempo mais seco e frio deve tomar o seu lugar em áreas saturadas de Iowa, Missouri e Illinois, onde milhares de moradores foram retirados de suas casas e centenas de milhares de hectares agricultáveis viraram pântano. Em Winfield, Missouri, a ruptura de um dique na sexta-feira levou à inundação de 1.214 hectares e levou a frenéticos esforços para evitar que mais água chegasse à cidade de 800 pessoas ao norte de Saint Louis. Mas esses esforços falharam antes do anoitecer no sábado, com o rio superando uma barreira de 1,8 metro de sacos de areia e avançou 600 metros comunidade adentro pelo seu lado leste. "A água venceu", disse o porta-voz da gerência de emergência do condado de Lincoln, Andy Binder. A água subiu rapidamente no sábado através de uma área com aproximadamente cem casas. Binder disse que a enchente deveria agora inundar entre 20.240 a 28.330 hectares no condado, com o rio quatro metros acima do nível de enchente. Mas o rio subiu 11,3 metros em Winfield e o nível da água está diminuindo. As tempestades no Meio-Oeste dos EUA mataram pelo menos 24 pessoas desde maio. Mais de 38 mil pessoas foram retiradas de suas casas, a maioria em Iowa, onde 83 dos 99 condados foram declarados área de desastre. Temores de que até 2 milhões de hectares de plantações de milho e soja foram perdidos para as águas no maior produtor e exportador de grãos e alimentos fizeram disparar os preços do milho a níveis recordes na semana passada. (Reportagem adicional de Kay Henderson, em Des Moines)