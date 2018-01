Chefe da ONU para clima anuncia que deixará o cargo em julho

O chefe da ONU para o clima, Yvo de Boer, renunciou ao cargo para se integrar a um grupo de consultoria, informou o secretariado da Organização das Nações Unidas para as questões climáticas nesta quinta-feira, dois meses após a fracassada cúpula de Copenhague.

De Boer deixará o posto no dia 1º de julho para se unir ao KPMG, informou a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em comunicado. Ele lidera a agência desde 2006.

"Foi uma decisão difícil, mas acredito que o momento é certo para eu assumir um novo desafio, trabalhando com clima e sustentabilidade com o setor privado e o mundo acadêmico", disse De Boer no comunicado.

"Copenhague não providenciou um acordo claro em termos legais, mas o compromisso político e o senso de direção para um mundo com baixa emissão (de gases-estufa) é impressionante. Isso requer novas parcerias com o setor privado e agora tenho a chance de ajudar isso a acontecer", acrescentou.