Cetesb registra 2.904 áreas contaminadas no Estado

A Agência Ambiental Paulista (Cetesb) acaba de concluir a atualização das áreas contaminadas no Estado. Foram contabilizadas 2.904 áreas com contaminação até novembro de 2009 – um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

A atividade mais poluidora são os postos de combustível e, em segundo lugar, estão as indústrias. É importante localizar as áreas problemáticas para evitar danos ambientais, problemas de saúde e o comprometimento da qualidade da água, por exemplo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eduardo Serpa, da Cetesb, ressalta que, do total de áreas encontradas, já foram descontaminadas 929. Dessas, 110 já podem ser usadas novamente e outras 819 ainda estão sendo monitoradas – as áreas são avaliadas durante quatro semestres antes de serem liberadas para utilização.

Uso do etanol pode ficar inviável

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou na quarta-feira um boletim em que avalia que o uso do etanol nos veículos pequenos no País pode ficar inviável economicamente. O motivo é o fato de que no restante do mundo a opção para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa tem sido por carros elétricos.

No entanto, o Ipea considera que o etanol poderá substituir combustíveis fósseis, como o diesel, no transporte de carga e no transporte urbano, em que é mais complicado usar veículos elétricos (já que a operação nesses casos ocorre por longos períodos ininterruptos).

Show pelo direito dos animais

Um show no Sesc Pompeia nesta quinta-feira, às 21 horas, quer sensibilizar as pessoas para os direitos dos animais. Participam Fernanda Porto, Palavra Cantada e Renato Teixeira, entre outros. As atrizes Lúcia Veríssimo e Gabriela Duarte estarão presentes. O artista plástico Alexandre Huber pintará um painel da vida marinha.

Marcas estão atentas a desmatamento

Uma nota de empresas como Adidas, Nike, Timberland e Puma afirma que elas poderão cancelar compras se não houver comprovação da origem do produto. Elas não querem colaborar com o desmatamento da Amazônia.