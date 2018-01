Cetesb faz nova vistoria em aterro de Itaquaquecetuba Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estiveram ontem, 18, no aterro da Pajoan, em Itaquaquecetuba, para uma nova vistoria, depois de diversas reclamações da comunidade. Mas foi constatado que não existiam novos deslizamentos do maciço de resíduos do aterro. Os moradores da região também estavam preocupados com a emissão de gases. Entretanto, segundo a Cetesb, a emissão era resultado da abertura de linhas trincheiras - para reforçar o sistema de drenagem de chorume - e foi exigência feita pela própria companhia. Ainda de acordo com a Cetesb, com o tempo mais frio, a impressão era de que havia uma maior emissão de gases. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS