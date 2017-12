Centro de depressão tropical no Golfo do México parece estável

Às 8h (horário de Brasília), a Depressão Tropical 13 estava localizada 345 quilômetros a sudoeste da desembocadura do rio Mississippi e cerca de 405 quilômetros sul-sudeste de Porto Arthur, no Texas, com ventos máximos de 55 quilômetros por hora.

A expectativa é de que a depressão continue se deslocando lenta e erraticamente no sentido noroeste ou norte na sexta-feira e no sábado, afirmou o centro de monitoramento.

"De acordo com a trajetória prevista, o centro do ciclone deve se aproximar da costa no sul do Louisiana durante o final de semana", disse o centro.

Um alerta de tempestade tropical está em vigor para Pascagoula, no Mississippi, estendendo-se para o oeste até Sabine Pass, no Texas, incluindo a cidade de Nova Orleans, segundo o centro de furacões.

Se a depressão se intensificar para uma tempestade, será nomeado Lee. Ciclones tropicais se tornam tempestades com nome quando seus ventos excedem 63 quilômetros por hora, e se tornam furacões quando seus ventos atingem 119 quilômetros por hora.

Grandes produtores de petróleo e gás natural no Golfo do México suspenderam parte da produção e retiraram trabalhadores do local na quinta-feira antes da tempestade.

(Reportagem de NR Sethuraman)