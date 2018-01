Centro de compostagem nos EUA quer lucrar com desperdício

Em uma zona industrial perto do porto de Wilmington, no estado de Delaware, nos Estados Unidos, um carregador vira uma massa fétida de comida apodrecida e sacos de plástico de um grande galpão azul. É o início de um processo que irá transformar milhares de toneladas de comida podre, resíduos de quintal e produtos de papel em adubo rico que será usado para ajudar os agricultores a plantarem e proprietários a alimentarem seus arbustos.

O composto também reduz o volume de resíduos nos aterros, economiza taxas de eliminação de resíduos, os cortes de emissões de metano, gera créditos de carbono para as empresas e conduz os nutrientes do solo de volta à sua fonte de origem.

A compostagem, muito valorizada pelos jardineiros, está apenas começando a ser adotada em escala industrial, com o exemplo do Centro de Reciclagem Orgânica de Wilmington Centro de Reciclagem, que afirma ser o maior do seu gênero na costa leste dos Estados Unidos.

O centro de US$ 20 milhões abriu em novembro e tem como objetivo produzir cem mil toneladas de adubo por ano quando estiver em pleno funcionamento, em abril. O composto será derivado de 160 mil toneladas de resíduos que serão desviadas dos aterros. Instituições como escolas, lojas, supermercados e hospitais vão pagar menos pela compostagem dos seus resíduos do que pagaria para jogá-los em um aterro sanitário.

No centro, construído em um território de cerca de 110 mil metros quadrados, os clientes pagam US$ 50 por tonelada para despejar seus resíduos na usina de compostagem, menos do que a taxa US$ 61 por tonelada para despejar resíduos em um dos três aterros sanitários do estado, disse Scott Woods, presidente-executivo da empresa Peninsula Compost Group, que controla o acesso. "Estamos oferecendo condições ótimas para a compostagem de quintal."

Os resíduos são classificados para eliminar material pesado e não degradável e, em seguida, transferi-lo para uma dezena de longas pilhas onde o processo de apodrecimento natural, auxiliado por aeração especial e girado periodicamente, converte-os em adubo em oito semanas.

Dentro das pilhas enormes, a temperatura sobe para 71ºC em poucos dias, matando os coliformes fecais, salmonelas e sementes de plantas daninhas. Lonas verdes permitem que cada pilha possa respirar, ajudando a gerar calor e protegendo os detritos da chuva.

Computadores monitoram a temperatura e o teor de oxigênio dentro de cada pilha com os dados recolhidos pelas sondas de aço inoxidável inseridas no material em decomposição. O aumento das taxas de deposição cobradas nos Estados Unidos e uma demanda crescente da opinião pública por um estilo de vida mais ecológico fizeram da compostagem comercialmente viável, de acordo com Nelson Widell, sócio da Peninsula. "É preciso estar em uma área onde as taxas de depósito são altas o suficiente", disse ele.

Wawa, uma cadeia de lojas de conveniência que fornece cerca de seis toneladas de lixo (principalmente café) por mês a partir de suas duas lojas-piloto, está economizando US$ 300 por mês, reduzindo suas taxas de deposição, disse Judy Ward, executiva-chefe da Advanced Enviro Systems, que ajuda a Wawa e outros empresas a buscar sustentabilidade. A compostagem de resíduos de alimentos impulsionou a Wawa à reciclagem de 48% do fluxo de resíduos, segundo Ward.

Ela acrescentou que os benefícios financeiros de compostagem podem ser reduzidos pelo aumento nos custos de transporte para o novo centro, ou pelo investimento em novos contêineres para a comida estragada. Mas, segundo Woods, da Peninsula, enquanto houver uma demanda crescente de negócios em sustentabilidade, os benefícios financeiros da compostagem vão sustentar o novo centro. "O modelo econômico funciona porque é simples e eficaz", disse.