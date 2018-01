Cebola e alho podem causar envenenamento e anemia em cães

O grande consumo de alimentos como cebola e alho pode provocar envenenamento e anemia nos cachorros, publica nesta quarta-feira, 17, a revista alemã Dogs, especializada em cães. A publicação adverte contra a prática estendida entre os proprietários de cães de colocar alho na comida do animal para evitar pulgas. Segundo a revista, esses alimentos contêm uma substância "que destrói a hemoglobina", o que poderia bloquear os rins e provocar anemia e envenenamento. O artigo explica que o perigo não está no método de administração dos alimentos, mas na dose, que é considerada tóxica quando supera os cinco gramas de alho ou cebola fresca por cada quilo do animal. Além disso, existem raças mais sensíveis, como o Akita e o Shiba Inu para os quais esses produtos são venenosos em qualquer quantidade. Uma overdose de cebola ou alho nos cães provoca efeitos como diarréias, vômitos, fraqueza geral e taquicardia, acrescenta.