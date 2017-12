CDES apresentará no dia 9 propostas para TCU

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o debate está apenas no início e o relatório que será feito pelo empresário Paulo Godoy, deverá incluir propostas de iniciativas de curto, médio e longo prazo. "Estamos no esforço para padronizar processos", disse Padilha. "Não estamos procurando vilões para a não aceleração dos investimentos públicos", acrescentou o ministro, referindo-se às recentes críticas do governo de que o TCU estaria atrasando as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "Não é nossa intenção demonizar ninguém", afirmou. Em tom diplomático, Padilha ressaltou que "em nenhum momento o governo discute a simplificação das fiscalizações". Ele disse que o objetivo é garantir maior rapidez no cronograma das obras, sem prejuízo das análises do tribunal.

O empresário Paulo Godoy disse que o relatório que apresentará na reunião do pleno do Conselho, dia 9, não "foca" no momento. "As iniciativas poderão ter consequências que só serão percebidas no próximo governo. É preciso conviver com a legalidade, a transparência e a segurança pública com a severidade dos processos", afirmou Godoy. Ele disse que o processo de análise das licitações e das obras pode se tornar mais rápido, apenas com a mudança de ações administrativas, por parte do tribunal. Essas ações, segundo ele, não estão necessariamente ligadas a questão de preços. Godoy disse que o tribunal está atento para as necessidades de acelerar os investimentos públicos, sem prejuízo para as fiscalizações. ( Leonencio Nossa)