CD traz o canto de 340 espécies de pássaros da Amazônia

Para estudar, colecionar ou relaxar, uma coletânea de quatro CDs lançada sexta-feira em Manaus cataloga o canto de 340 espécies de pássaros da Amazônia. Os CDs, fruto da iniciativa inédita de pesquisadores vinculados ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), terão toda a verba arrecadada para manter as pesquisas e o sonho de continuar a coletânea até catalogar todos as vozes das cerca de 1,2 mil espécies de pássaros da Amazônia brasileira. Ouça: O canto do Inhambu-de-cabeça-vermelha O canto do Garrinchão-coraia O canto do Araçari-negro O canto do Anacã O canto do Formigueiro-ferrugem Os cantos do Vozes da Amazônia foram gravados ao longo de 31 anos pelos pesquisadores Mario Cohn-Haft, Luciano Nicolás Naka, Philip Stouffer, Curtis Marantz, Andrew Whittaker e Richard Bierregaard do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais do Inpa. "Neste primeiro volume, inserimos cantos de pássaros do norte do Amazonas, leste de Roraima, norte do Pará, todo o Amapá e as Guianas Inglesa, Francesa, Suriname e leste da Venezuela", afirmou o ornitólogo Cohn-Haft. Com brochura bilíngüe, os CDs estão todos catalogados com o nome científico, o popular e o trecho cantado. A coletânea estará à venda por R$ 85 pela editora do Inpa, no e-mail editora@inpa.gov.br. O trabalho foi financiado pela ONG Conservação Internacional do Brasil. Segundo o ornitólogo, a idéia da coletânea surgiu para servir de material didático para estagiários, alunos e pesquisadores do Inpa.