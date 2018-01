Cavernas nas Bahamas são último ensaio de fotógrafo submarino que morreu em ação

As cavernas submersas das Bahamas foram o cenário do último ensaio do fotógrafo e cinegrafista americano Wes Skiles, que morreu no último dia 21 de julho.

Skiles, que tinha 52 anos e era um veterano fotógrafo submarino, morreu depois de uma outra expedição fotográfica, desta vez na costa do Estado americano da Flórida.

As imagens do último ensaio de Skiles fazem parte da reportagem de capa da edição de agosto das versões brasileira e americana da revista National Geographic. A edição brasileira estará nas bancas a partir da próxima terça-feira.

Segundo uma nota no site da publicação, Skiles era um colaborador frequente da National Geographic.

A imagem acima mostra o local conhecido como Sala da Cascata, que fica a cerca de 25 metros de profundidade nas Ilhas Ábaco, no norte das Bahamas.

