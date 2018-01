Cavalos selvagens chegam com sucesso à Mongólia Quatro raros cavalos-de-przewalski chegaram a salvo a pastagens nativas da Ásia Central após uma épica jornada de avião e caminhão a partir da Europa. As três éguas e o garanhão da espécie, que foi extinta na natureza na década de 1960, fizeram um voo de 6 mil km com origem em um zoo da República Checa e, depois, uma viagem de caminhão de 280 km pela Mongólia, até atingirem a reserva Khomiin Tal.