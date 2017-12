Casal que fez foto com tubarão em Noronha terá de pagar R$ 20 mil

Uma turista filmada pegando um tubarão no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, no litoral do Estado do Pernambuco, foi multada em R$ 10 mil pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O namorado dela também terá de pagar o mesmo valor.

Segundo o ICMBio, uma mulher paraibana, cuja identidade não foi revelada, pegou um filhote de tubarão-limão nas mãos nesta segunda-feira, 6, na Praia do Sueste, enquanto o namorado filmava a ação. O animal, ameaçado de extinção, reagiu e acabou mordendo o dedo da mulher.

Depois de ser atendida com ferimentos leves em um hospital da região, a turista depôs no Núcleo de Gestão Integrada (NGI) do ICMBio. A partir de investigações e depoimentos, o NGI resolveu multar o casal por crime ambiental. Cada um terá de pagar R$ 10 mil.

O órgão explicou que o ato foi enquadrado no artigo 24, do decreto n° 6.514/2008, que prevê multa de R$ 5 mil. O artigo 93 do mesmo decreto ainda determina que, caso o episódio ocorra dentro de unidade de conservação, como era o caso, o valor seja dobrado.