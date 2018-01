Casa Branca vai triplicar financiamento à energia nuclear

A proposta de orçamento do presidente Barack Obama triplica as garantias do governo para empréstimos destinados à construção de novos reatores nucleares, disse um representante da administração federal americana. A decisão deverá seduzir alguns congressistas do partido Republicano, que pleiteiam um papel maior para a energia nuclear no combate ao aquecimento global.

As garantias de empréstimos no valor de US$ 54 bilhões, que se seguem ao compromisso assumido por Obama, em seu discurso sobre o estado da União, de prestigiar a energia nuclear, serão anunciadas como parte da proposta orçamentária do governo para 2011, que chega ao Congresso na segunda-feira, 1º.

No discurso feito na quarta-feira, Obama pede ao Congresso que aprove uma ampla lei sobre geração de energia e mudança climática, com incentivos para que a energia limpa se torne lucrativa. "E isso significa construir uma nova geração de usinas nucleares limpas e seguras neste país", disse ele.

"Reativar a indústria nuclear é uma parte essencial de nossa resposta à mudança climática", disse o secretário de Energia dos EUA, Steven Chu.

Obama não está esperando que o Congresso aja para deter a mudança climática: numa ordem executiva baixada nesta sexta, o presidente determinou que as emissões de gases causadores do efeito estufa pelo governo caiam 28% até 2020.