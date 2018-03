Casa Branca nega rumor de que Obama não participará da COP

A Casa Branca informou nesta quinta-feira, 17, que o presidente dos EUA, Barack Obama, pretende participar do final da cúpula sobre as mudanças climáticas em Copenhague e rebateu rumores de que ele permaneceria em Washington devido às expectativas cada vez mais pessimistas sobre a concretização de um acordo.

"Não houve mudanças nos planos do presidente", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs. "O presidente tentará obter um acordo."

Obama deve deixar Washington nesta quinta-feira e chegar na sexta-feira para participar do encerramento da 15ª conferência da Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas.

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, propôs nesta quinta-feira que as principais economias mundiais destinassem US$ 100 bilhões por ano ao longo da próxima década para ajudar os países em desenvolvimento a combater a mudança climática. Ainda não se sabe se a proposta será aprovada por outras grandes economias, como a China. "Esperamos que os chineses fiquem e façam parte de solução", disse Gibbs.

Questionado sobre o risco político de Obama ir a Copenhague mas não conseguir concretizar um acordo, Gibbs disse que "voltar com um acordo vazio seria bem pior do que voltar de mãos vazias". As informações são da Dow Jones.