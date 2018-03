Casa Branca erra o nome de Lula em evento da COP

A Casa Branca passou por um momento constrangedor na noite de quarta-feira (16/12) durante a conferência do clima, em Copenhague, ao divulgar um informativo com o nome errado do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao citar as ligações que o presidente Barack Obama havia feito a líderes mundiais no dia, o comunicado citava "informações sobre o telefonema do presidente Obama ao presidente Lulu do Brasil."

A gafe foi registrada no blog sobre a COP do jornal britânico The Guardian, que afirmou ainda que a correção veio só depois de 25 minutos.