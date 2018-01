Carros terão de poluir 33% a menos a partir de 2014

Os carros movidos a gasolina e álcool saídos de fábrica deverão emitir, em média, 33% a menos poluentes a partir de 1º de janeiro de 2014, segundo resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) na quarta-feira, 2. Já os veículos movidos a diesel terão de se adaptar até 2013.

A resolução do Conama estabelece os limites máximos de emissões de poluentes, como monóxido de carbono e óxido de nitrogênio, para veículos leves. A determinação faz parte do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

De acordo com Rudolf Noronha, gerente de Qualidade do Ar do ministério, a determinação contida na resolução do Conama vai reduzir de maneira expressiva os poluentes emitidos pelos veículos.

"Esta medida, somada à inspeção veicular, vai trazer uma melhoria significativa à qualidade do ar das cidades", disse.

Ainda segundo o ministério, Noronha afirma que o Brasil vai alcançar padrões equivalentes ao que há de mais moderno no mundo em termos de iniciativas para melhoria da qualidade do ar.