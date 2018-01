Carro híbrido da Toyota lidera vendas anuais no Japão

O Prius da Toyota Motor tornou-se, em 2009, o primeiro híbrido a liderar as vendas anuais de veículos no Japão, incluindo os veículos pequenos, disse nesta sexta-feira a associação japonesa de distribuidores de automóveis.

No ano passado, as vendas do híbrido mais popular da montadora japonesa Toyota, que tem um motor a gasolina e energia elétrica, triplicou em relação a 2008, atingindo 208.876 unidades.

As vendas do Prius têm sido impulsionadas pelo programa de incentivos do governo para a compra de carros 'verdes' no Japão, além do seu preço razoável e de seu baixo consumo.

Com ajudas financeiras e descontos, o Toyota Prius pode custar no Japão em torno de € 18.000 na faixa de base, bem abaixo do preço que tem na Europa.

O motor híbrido combina o uso da gasolina e eletricidade, de forma que reduz o uso de combustíveis fósseis, e, por isso, é mais ecológicos do que os veículos atuais. Em 2009, foi colocada à venda no Japão a terceira geração de Prius, que, em dezembro, completou o sétimo mês consecutivo como líder de vendas no Japão. Outro híbrido que foi lançado no ano passado, o Honda Insight, é o oitavo classificado na lista dos melhores carros vendidos no Japão durante 2009.

Em setembro, a Toyota Motor anunciou que tinha ultrapassado os dois milhões de veículos híbridos vendidos no mundo desde que lançou a primeira geração do Prius, em 1997. A empresa estabeleceu uma meta de vender um milhão de híbridos em 2010 e, em 2020, quer ter um híbrido para cada um dos seus modelos de produção.