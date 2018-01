Carro elétrico leva Toyota ao topo do ranking de empresas verdes

O ranking considerou a percepção do público sobre as ações de sustentabilidade das marcas e informações prestadas pelas companhias. As empresas que alcançaram maior pontuação possuem estratégias ambientais percebidas pelos consumidores. No caso da Toyota, o pioneirismo no lançamento de um carro híbrido elétrico, o Prius (foto), fez com que a ela fosse percebida como mais preocupada com questões como o aquecimento global.

"À medida que mais empresas adotam programas de cidadania corporativa, as iniciativas verdes se tornam as de maior visibilidade", disse Jez Frampton, executivo da Interbrand. A listagem completa engloba 50 empresas.

O estudo também se baseou em análises das marcas feitas por consumidores nos Estados Unidos, Japão, China, Brasil, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália. Índia e Espanha. Os setores automobilístico e de eletroeletrônicos, embora tenham considerável impacto ambiental, são hábeis em comunicar aos consumidores seus avanços em estratégias de sustentabilidade.