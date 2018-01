Canavial coberto com palha emite menos CO2 O solo coberto de palha de cana-de-açúcar libera 20% menos gás carbônico (CO2) na atmosfera, concluíram cientistas da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp em Jaboticabal (SP). A explicação é que sem a proteção natural o estoque de carbono da terra se dissipa com mais facilidade. No estudo, a diferença na emissão de dióxido de carbono entre o terreno coberto pelos detritos e aquele desprotegido foi de 400 quilos de carbono. A equipe foi liderada pelo físico Newton La Scala Júnior. Realizada de 2008 a 2010, a pesquisa teve financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). /ANDREA VIALLI e REGINALDO PUPO