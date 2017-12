Canais por assinatura têm programação especial para o Dia da Terra

Os canais Discovery Channel e GNT prepararam programação especial dedicada aos 40 anos do Dia da Terra, comemorado nesta quinta-feira, 22 de abril.

O Discovery vai veicular episódios de suas melhores séries de história natural: “Planeta Terra” e “Vida”. O especial irá ao ar na quinta, do meio-dia às 23h. Ao todo são onze programas, cada um com duração de uma hora. A programação termina com a estreia do capítulo de “Vida” dedicado ao mundo dos insetos.

As vinhetas veiculadas no Dia da Terra pelo Discovery serão originais e produzidas especialmente para a ocasião.

Entre os episódios que vão ao ar no Discovery, destacamos: “Planeta Terra - Montanhas”, às 13h; “Vida - Peixes”, às 20h, que acompanha nascimento do dragão marinho, animal de cores vibrantes que se parece com uma alga, e registra o comportamento do raro peixe palhaço (aquele do filme “Procurando Nemo”); e “Vida - Insetos”, às 22h, dedicado a esses mestres da adaptação que excedem em número de indivíduos a somatória de todos os outros animais que povoam o Planeta.

Acesse www.discoverybrasil.com para saber mais sobre a programação especial do Discovery Channel.

O canal GNT também está veiculando programação dedicada ao Dia da Terra. O programa “Happy Hour” do dia 22 tem a sustentabilidade como tema. Começa às 19h. Na segunda (26) às 21h, confira “50 Dicas para Salvar o Planeta”. E na terça (27) dicas de atitudes mais “verdes” podem ser garimpadas no programa “Simples e Sustentável”, que vai ao ar às 21h.