Canadá reforça controle sobre águas no Ártico

Todos os navios de grande porte que entrarem na Passagem Noroeste e outras vias marítimas no Ártico precisam se registrar primeiro na Guarda Costeira do Canadá, disse o primeiro-ministro do país, Stephen Harper. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, em Tuktoyaktuk, na costa do mar de Beaufort, no noroeste do país, durante visita de três dias em que o chefe de governo busca reforçar a reivindicação por soberania canadense de uma parte do Ártico. A reivindicação canadense sobre a área, que possui vastas reservas de petróleo e gás natural, é contestada por vários países. Os Estados Unidos, especialmente, insistem que a passagem é uma via marítima internacional. Harper buscou se apresentar como um líder desejoso de proteger a reivindicação por soberania canadense, em um momento em que se espera que ele convoque eleições gerais no país. Diante de uma brisa gelada vinda do mar de Beaufort e com um navio quebra-gelo da Guarda Costeira ao fundo, Harper enfatizou a importância de defender os interesses de seu país no Ártico. "A soberania, como você sabe, não é uma noção abstrata. Ela representa uma fonte de autoridade e proteção", afirmou. Harper disse que tal proteção agora iria exigir que todos os navios de grande porte que entrem em águas do Ártico canadense se registrem junto à Guarda Costeira do país. Esse registro atualmente é voluntário. "Estas medidas vão enviar uma mensagem clara ao mundo", disse Harper. "O Canadá assume a responsabilidade pela proteção ambiental e implementação da lei em nossas águas do Ártico." O derretimento de geleiras oferece a possibilidade de que a Passagem Noroeste possa finalmente se tornar navegável, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. Esta possibilidade, e as muitas reservas ocultas do Ártico, fizeram com que vários países da região - como Rússia, Estados Unidos, Dinamarca, Islândia e Noruega - também busquem reivindicar soberania sobre áreas da região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.