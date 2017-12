Canadá planeja mapear recursos minerais no Ártico

O Canadá planeja mapear recursos energéticos e minerais em sua região ártica em um esforço para desenvolver e incentivar seu controle no extremo norte, disse o primeiro-ministro Stephen Harper nesta terça-feira, 26. Harper disse que trabalhadores em terra e aeronaves especializadas vão usar a ciência e a tecnologia mais avançadas para buscar por potencial mineral e energético. A informação será usada pra criar modelos geológicos e mapas subterrâneos para ajudar companhias a encontrar recursos. A soberania no Ártico passou para o primeiro plano entre os países nórdicos a medida que o aquecimento global derrete a calota polar e abre novas rotas de navegação para recursos potencialmente ricos. Já foi encontrado gás natural no mar de Beaufort, petróleo nas áreas ao leste do Oceano Ártico e diamantes no território Nunavut. A pesquisa geológica do Canadá está trabalhando para mapear o Ártico e seus recursos potenciais até 2013, quando será assinado um acordo da ONU para determinar as fronteiras internacionais na região. Falando antes de sair para uma viagem de três dias para a região, Harper disse que o gele derretendo e o crescente interesse global nos recursos árticos apresentam tanto uma oportunidade quanto um desafio para o Canadá, que tem firmado suas exigências no norte há alguns anos. O primeiro-ministro disse que se estima que um quarto do petróleo e do gás ainda desconhecido fica na região. "O que encontramos até agora é apenas a ponta do iceberg", disse. "Se gerenciada de maneira adequada, a parte do Canadá trará prosperidade energética para o país por gerações." Canadá, Estados Unidos, Rússia e Dinamarca têm competido nas Nações Unidas por uma permissão para estender suas fronteiras marítimas até a região do Ártico.