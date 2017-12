Camponeses matam peixes com pesticidas na China

Camponeses de uma localidade do leste da China mataram deliberadamente todos os peixes de um lago na província de Anhui jogando na água 560 quilos de pesticida, informou hoje a agência "Xinhua".

Com essa atitude, que também afetou as águas de outros lagos e rios nas proximidades, foi extinta toda a vida animal do lago Luojia, de quatro quilômetros quadrados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os camponeses teriam decidido matar os peixes para cultivar no localplantas aquáticas chamadas "euryale", utilizadas na medicina tradicional chinesa e também em jardinagem, como ornamento.

O uso do pesticida também afetou parte do lago Poyang, nas proximidades, que tem 22,7 quilômetros quadrados de extensão.

Analistas dos serviços de pesca provinciais trabalham contra o relógio para evitar que o pesticida contamine outras águas da região.

Se não for detida a contaminação, rapidamente os pesticidas podem atingir 33 quilômetros quadrados de áreas aquáticas.