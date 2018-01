Camponesas aderem a cozinhas solares

Um grupo de mulheres agricultoras de Totogalpa, na fronteira da Nicarágua com Honduras, está substituindo a madeira e energia que é gerada por combustíveis fósseis por fogões e painéis solares. Dessa forma, evitam o desmatamento (não precisam mais da lenha) e doenças respiratórias.

“Nós gostamos mais das cozinhas solares porque economizamos lenha e tempo para cozinhar, não há produção de poeira, nem de fumaça”, disse Nimia López, beneficiada com um forno solar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Yelba María López, outra beneficiada no projeto, deixou de gastar ao mês US$ 5 com lenha e teve uma economia de 85% na conta de energia elétrica. A cooperativa de mulheres pretende agora construir um restaurante e um hotel.