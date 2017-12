Camelos e zebras fogem de circo e invadem ruas de Amsterdã

A polícia de Amsterdã disse que 15 camelos, duas zebras, um número indeterminado de lhamas e porcos escaparam de um circo holandês depois que uma girafa fez um buraco na jaula com um chute. O porta-voz da polícia, Arnout Aben, disse que os animais vagaram em grupo pela vizinhança por várias horas após sua fuga, às 5h30 da manhã. Os animais já estavam de volta ao circo mais tarde nesta segunda-feira, 30, após serem cercados pela polícia e por funcionários do circo, com a ajuda de cachorros. Aben disse que os vizinhos alimentaram alguns dos animais - o que foi uma má idéia - mas eles eram mansos e ninguém se feriu. "Você tem que imaginar alguém esfregando os olhos logo cedo e dizendo, 'estou vendo coisas ou acabaram de passar 15 camelos?'"