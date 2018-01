Câmara retoma sessão do Código Florestal

Recomeçou há pouco a sessão da Câmara que analisa o projeto do Código Florestal. O líder do governo, Cândido Vaccarezza (PT-SP), reuniu-se com líderes de todos os partidos de oposição para negociar a votação e pediu à base aliada que não apresente emendas ao texto do relator Aldo Rebelo (PCdoB-SP). O relator começou a falar às 22h20.

Vaccarezza admitiu que o governo cedeu na isenção dada a propriedades "pequenas" (de até 440 hectares), desobrigadas de recuperar matas nativas, mas foi rígido na questão das Áreas de Proteção Permanentes (APPs) ao longo de rios.

Veja também:

O líder ressaltou que o governo queria que a isenção valesse apenas para agricultores familiares e cooperativas rurais, mas fez uma concessão. "É nesse ponto que temos diferenças", disse. "Em outro ponto que estava muito difícil de ser redigido chegamos a um acordo bastante razoável. Não existirá flexibilização em relação a APPs. As exceções, a partir dos critérios de utilidade pública, necessidade social e baixo impacto ambiental, serão regulamentadas por decreto presidencial."